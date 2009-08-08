Герихан Шогенов
№0
Защитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
7 нояб. 1990 (30) лет
Рост
170
Вес
66
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
08.08.2009 08 авг. 2009 сб 17:45
Спартак-Нальчик
2 : 4
Спартак
08.08.2009 08 авг. 2009 сб 17:45
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Спартак-Нальчик
2
Спартак
4
был в запасе