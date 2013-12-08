Антон Ходырев
№21
Защитник
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Команда
Сокол
Гражданство
Россия
Дата рождения
26 янв. 1992 (29) лет
Рост
179
Вес
67
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
08.12.2013 08 дек. 2013 вс 12:30
Ростов
0 : 1
Спартак
08.12.2013 08 дек. 2013 вс 12:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 19 тур
Ростов
0
Спартак
1
был в запасе