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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Антон Ходырев
№21
Защитник
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Команда
Сокол
Гражданство
Россия
Дата рождения
26 янв. 1992 (29) лет
Рост
179
Вес
67
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. фнл
лига европы плей-офф
россия. кубок
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2013/2014
2011/2012
2010
08.12.2013
08 дек. 2013
вс
12:30
Ростов
0 : 1
Спартак
08.12.2013
08 дек. 2013
вс
12:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 19 тур
Ростов
0
Спартак
1
был в запасе