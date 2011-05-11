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Евро-2020
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Олимпиада
Алекс (Алекс Рафаэль Мешини)
№12
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
25 марта 1982 (39) лет
Рост
175
Вес
71
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. кубок
россия. премьер-лига
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2010/2011
2009/2010
2008/2009
11.05.2011
11 мая 2011
ср
18:30
Спартак
3(4) : 3(5)
ЦСКА
11.05.2011
11 мая 2011
ср
18:30
минуты: 1' - 53'
Россия. Кубок, 1/2 финала
Спартак
3(4)
ЦСКА
3(5)
минуты: 1' - 53' / Россия. Кубок, 1/2 финала
20.04.2011
20 апр. 2011
ср
18:30
Спартак
2 : 1
Краснодар
20.04.2011
20 апр. 2011
ср
18:30
минуты: 1' - 78'
Россия. Кубок, 1/4 финала
Спартак
2
Краснодар
1
минуты: 1' - 78' / Россия. Кубок, 1/4 финала
13.07.2010
13 июля 2010
вт
18:00
Металлург
0 : 1
Спартак
53'
53'
53'
13.07.2010
13 июля 2010
вт
18:00
53'
минуты: 1' - 90'
Россия. Кубок, 1/16 финала
Металлург
0
Спартак
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Кубок, 1/16 финала