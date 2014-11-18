Сергей Сипатов
№17
Нападающий
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Команда
Орел
Гражданство
Россия
Дата рождения
8 февр. 1993 (28) лет
Рост
180
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
18.11.2014 18 нояб. 2014 вт 17:30
Крылья Советов
0 : 2
Тосно
18.11.2014 18 нояб. 2014 вт 17:30
был в запасе
Россия. ФНЛ, 20 тур
Крылья Советов
0
Тосно
2
был в запасе
25.10.2014 25 окт. 2014 сб 15:00
Крылья Советов
2 : 2
Луч
25.10.2014 25 окт. 2014 сб 15:00
минуты: 78' - 90'
Россия. ФНЛ, 16 тур
Крылья Советов
2
Луч
2
минуты: 78' - 90' / Россия. ФНЛ, 16 тур
19.10.2014 19 окт. 2014 вс 15:00
Крылья Советов
5 : 3
Сахалин
19.10.2014 19 окт. 2014 вс 15:00
минуты: 88' - 90'
Россия. ФНЛ, 15 тур
Крылья Советов
5
Сахалин
3
минуты: 88' - 90' / Россия. ФНЛ, 15 тур
07.09.2014 07 сент. 2014 вс 17:00
Крылья Советов
2 : 0
Балтика
07.09.2014 07 сент. 2014 вс 17:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 9 тур
Крылья Советов
2
Балтика
0
был в запасе