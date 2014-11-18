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Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
Сергей Сипатов
№17
Нападающий
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Команда
Орел
Гражданство
Россия
Дата рождения
8 февр. 1993 (28) лет
Рост
180
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
россия. премьер-лига
Сезон:
2014/2015
18.11.2014
18 нояб. 2014
вт
17:30
Крылья Советов
0 : 2
Тосно
18.11.2014
18 нояб. 2014
вт
17:30
был в запасе
Россия. ФНЛ, 20 тур
Крылья Советов
0
Тосно
2
был в запасе
25.10.2014
25 окт. 2014
сб
15:00
Крылья Советов
2 : 2
Луч
25.10.2014
25 окт. 2014
сб
15:00
минуты: 78' - 90'
Россия. ФНЛ, 16 тур
Крылья Советов
2
Луч
2
минуты: 78' - 90' / Россия. ФНЛ, 16 тур
19.10.2014
19 окт. 2014
вс
15:00
Крылья Советов
5 : 3
Сахалин
19.10.2014
19 окт. 2014
вс
15:00
минуты: 88' - 90'
Россия. ФНЛ, 15 тур
Крылья Советов
5
Сахалин
3
минуты: 88' - 90' / Россия. ФНЛ, 15 тур
07.09.2014
07 сент. 2014
вс
17:00
Крылья Советов
2 : 0
Балтика
07.09.2014
07 сент. 2014
вс
17:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 9 тур
Крылья Советов
2
Балтика
0
был в запасе