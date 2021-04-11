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Олимпиада
Александр Елисеев
№4
Полузащитник
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Команда
Торпедо
Гражданство
Россия
Дата рождения
15 нояб. 1991 (29) лет
Рост
183
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
россия. премьер-лига
Сезон:
2020/2021
2016/2017
2015/2016
2014/2015
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
16:00
Нефтехимик
-:-
Торпедо
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 36 тур
Нефтехимик
-
Торпедо
-
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
14:00
Велес
1 : 1
Енисей
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 34 тур
Велес
1
Енисей
1
был в запасе
28.03.2021
28 марта 2021
вс
14:00
Оренбург
3 : 0
Велес
28.03.2021
28 марта 2021
вс
14:00
минуты: 1' - 46'
Россия. ФНЛ, 33 тур
Оренбург
3
Велес
0
минуты: 1' - 46' / Россия. ФНЛ, 33 тур
24.03.2021
24 марта 2021
ср
18:30
Велес
0 : 1
Чайка
24.03.2021
24 марта 2021
ср
18:30
минуты: 1' - 82'
Россия. ФНЛ, 32 тур
Велес
0
Чайка
1
минуты: 1' - 82' / Россия. ФНЛ, 32 тур
20.03.2021
20 марта 2021
сб
8:00
СКА-Хабаровск
1 : 1
Велес
84'
84'
84'
20.03.2021
20 марта 2021
сб
8:00
84'
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 31 тур
СКА-Хабаровск
1
Велес
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 31 тур
14.03.2021
14 марта 2021
вс
14:00
Велес
5 : 0
Спартак-2
14.03.2021
14 марта 2021
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 30 тур
Велес
5
Спартак-2
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 30 тур
10.03.2021
10 марта 2021
ср
14:00
Велес
0 : 1
Балтика
10.03.2021
10 марта 2021
ср
14:00
минуты: 78' - 90'
Россия. ФНЛ, 29 тур
Велес
0
Балтика
1
минуты: 78' - 90' / Россия. ФНЛ, 29 тур
06.03.2021
06 марта 2021
сб
14:00
Краснодар-2
2 : 1
Велес
06.03.2021
06 марта 2021
сб
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 28 тур
Краснодар-2
2
Велес
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 28 тур
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
14:00
Велес
1 : 1
Акрон
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 27 тур
Велес
1
Акрон
1
был в запасе
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
18:00
Балтика
0 : 0
Торпедо
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
18:00
минуты: 58' - 90'
Россия. ФНЛ, 25 тур
Балтика
0
Торпедо
0
минуты: 58' - 90' / Россия. ФНЛ, 25 тур
25.11.2020
25 нояб. 2020
ср
19:00
Торпедо
4 : 2
Краснодар-2
25.11.2020
25 нояб. 2020
ср
19:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 24 тур
Торпедо
4
Краснодар-2
2
был в запасе
21.11.2020
21 нояб. 2020
сб
14:00
Акрон
0 : 1
Торпедо
21.11.2020
21 нояб. 2020
сб
14:00
минуты: 63' - 90'
Россия. ФНЛ, 23 тур
Акрон
0
Торпедо
1
минуты: 63' - 90' / Россия. ФНЛ, 23 тур
15.11.2020
15 нояб. 2020
вс
17:00
Торпедо
1 : 0
Спартак-2
15.11.2020
15 нояб. 2020
вс
17:00
минуты: 56' - 90'
Россия. ФНЛ, 22 тур
Торпедо
1
Спартак-2
0
минуты: 56' - 90' / Россия. ФНЛ, 22 тур
07.11.2020
07 нояб. 2020
сб
15:00
Волгарь
3 : 2
Торпедо
81'
81'
81'
07.11.2020
07 нояб. 2020
сб
15:00
минуты: 70' - 90'
Россия. ФНЛ, 20 тур
Волгарь
3
Торпедо
2
минуты: 70' - 90' / Россия. ФНЛ, 20 тур
24.10.2020
24 окт. 2020
сб
17:00
Торпедо
2 : 0
Алания
24.10.2020
24 окт. 2020
сб
17:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 17 тур
Торпедо
2
Алания
0
был в запасе
13.10.2020
13 окт. 2020
вт
19:30
Торпедо
3 : 0
Динамо
13.10.2020
13 окт. 2020
вт
19:30
минуты: 77' - 90'
Россия. ФНЛ, 15 тур
Торпедо
3
Динамо
0
минуты: 77' - 90' / Россия. ФНЛ, 15 тур
04.10.2020
04 окт. 2020
вс
17:00
Торпедо
1 : 0
Томь
04.10.2020
04 окт. 2020
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 13 тур
Торпедо
1
Томь
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 13 тур
27.09.2020
27 сент. 2020
вс
15:00
Чертаново
0 : 0
Торпедо
27.09.2020
27 сент. 2020
вс
15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 12 тур
Чертаново
0
Торпедо
0
был в запасе
23.09.2020
23 сент. 2020
ср
19:30
Торпедо
0 : 2
Нижний Новгород
52'
52'
52'
23.09.2020
23 сент. 2020
ср
19:30
минуты: 1' - 55'
Россия. ФНЛ, 11 тур
Торпедо
0
Нижний Новгород
2
минуты: 1' - 55' / Россия. ФНЛ, 11 тур