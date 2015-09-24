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Материалы
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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Дмитрий Агапцев
№10
Нападающий
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Команда
Домодедово
Гражданство
Россия
Дата рождения
29 нояб. 1991 (29) лет
Рост
178
Вес
69
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. кубок
Сезон:
2015/2016
24.09.2015
24 сент. 2015
чт
18:00
Локомотив
0 : 2
Динамо
24.09.2015
24 сент. 2015
чт
18:00
минуты: 1' - 55'
Россия. Кубок, 1/16 финала
Локомотив
0
Динамо
2
минуты: 1' - 55' / Россия. Кубок, 1/16 финала