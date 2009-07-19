Артем Долженко
№37
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
12 нояб. 1991 (29) лет
Рост
176
Вес
67
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
19.07.2009 19 июля 2009 вс 17:15
Москва
4 : 1
Кубань (ЛФЛ)
19.07.2009 19 июля 2009 вс 17:15
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Москва
4
Кубань (ЛФЛ)
1
был в запасе
12.07.2009 12 июля 2009 вс 19:00
Кубань (ЛФЛ)
2 : 2
Спартак-Нальчик
12.07.2009 12 июля 2009 вс 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Кубань (ЛФЛ)
2
Спартак-Нальчик
2
был в запасе