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Материалы
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Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
Литература
Медицина
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Олимпиада
Сретен Сретенович
№0
Защитник
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Команда
Гражданство
Сербия
Дата рождения
12 янв. 1985 (36) лет
Рост
192
Вес
97
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
россия. первый дивизион
россия. премьер-лига
Сезон:
2012/2013
06.12.2012
06 дек. 2012
чт
23:05
Партизан
1 : 1
Рубин
06.12.2012
06 дек. 2012
чт
23:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Партизан
1
Рубин
1
был в запасе
22.11.2012
22 нояб. 2012
чт
20:00
Нефтчи
1 : 1
Партизан
22.11.2012
22 нояб. 2012
чт
20:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Нефтчи
1
Партизан
1
был в запасе
25.10.2012
25 окт. 2012
чт
20:00
Интер
1 : 0
Партизан
25.10.2012
25 окт. 2012
чт
20:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Интер
1
Партизан
0
был в запасе
04.10.2012
04 окт. 2012
чт
19:00
Рубин
2 : 0
Партизан
04.10.2012
04 окт. 2012
чт
19:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Рубин
2
Партизан
0
был в запасе