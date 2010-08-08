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Волейбол
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Теннис
Олимпиада
Норберт Немет
№0
Полузащитник
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Команда
Вашаш
Гражданство
Венгрия
Дата рождения
5 мая 1981 (39) лет
Рост
184
Вес
86
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
Сезон:
2010
2009
08.08.2010
08 авг. 2010
вс
19:30
Рубин
2 : 1
Томь
08.08.2010
08 авг. 2010
вс
19:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 16 тур
Рубин
2
Томь
1
был в запасе
02.08.2010
02 авг. 2010
пн
15:00
Томь
3 : 2
Сибирь
02.08.2010
02 авг. 2010
пн
15:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 15 тур
Томь
3
Сибирь
2
был в запасе
15.05.2010
15 мая 2010
сб
15:15
Томь
1 : 0
Спартак-Нальчик
15.05.2010
15 мая 2010
сб
15:15
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 11 тур
Томь
1
Спартак-Нальчик
0
был в запасе
11.05.2010
11 мая 2010
вт
15:00
Сатурн
1 : 2
Томь
11.05.2010
11 мая 2010
вт
15:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 10 тур
Сатурн
1
Томь
2
был в запасе
06.05.2010
06 мая 2010
чт
11:00
Томь
2 : 1
Ахмат
06.05.2010
06 мая 2010
чт
11:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 9 тур
Томь
2
Ахмат
1
был в запасе
10.04.2010
10 апр. 2010
сб
17:30
Динамо
0 : 0
Томь
10.04.2010
10 апр. 2010
сб
17:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 5 тур
Динамо
0
Томь
0
был в запасе
04.04.2010
04 апр. 2010
вс
10:30
Томь
2 : 2
Спартак
04.04.2010
04 апр. 2010
вс
10:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 4 тур
Томь
2
Спартак
2
был в запасе
27.03.2010
27 марта 2010
сб
13:30
Крылья Советов
2 : 3
Томь
27.03.2010
27 марта 2010
сб
13:30
минуты: 83' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 3 тур
Крылья Советов
2
Томь
3
минуты: 83' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 3 тур