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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
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Медицина
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Олимпиада
Кирилл Ковальчук
№8
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Украина
Дата рождения
11 июня 1986 (34) года
Рост
184
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
россия. премьер-лига
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2019/2020
01.08.2019
01 авг. 2019
чт
17:00
Ордабасы
2 : 3
Млада Болеслав
01.08.2019
01 авг. 2019
чт
17:00
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Ордабасы
2
Млада Болеслав
3
был в запасе
25.07.2019
25 июля 2019
чт
20:00
Млада Болеслав
1 : 1
Ордабасы
25.07.2019
25 июля 2019
чт
20:00
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Млада Болеслав
1
Ордабасы
1
был в запасе
18.07.2019
18 июля 2019
чт
20:00
Торпедо
0 : 2
Ордабасы
18.07.2019
18 июля 2019
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
Торпедо
0
Ордабасы
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 1 раунд
11.07.2019
11 июля 2019
чт
17:00
Ордабасы
1 : 0
Торпедо
11.07.2019
11 июля 2019
чт
17:00
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
Ордабасы
1
Торпедо
0
был в запасе