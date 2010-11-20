Валентин Гапонов
№8
Нападающий
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
21 сент. 1991 (29) лет
Рост
174
Вес
66
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
20.11.2010 20 нояб. 2010 сб 14:00
Сибирь
0 : 1
Томь
20.11.2010 20 нояб. 2010 сб 14:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 29 тур
Сибирь
0
Томь
1
был в запасе