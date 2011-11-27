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Олимпиада
Денис Воронов
№4
Защитник
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Команда
Витязь
Гражданство
Россия
Дата рождения
2 июня 1991 (29) лет
Рост
184
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
Сезон:
2011/2012
27.11.2011
27 нояб. 2011
вс
11:00
Томь
0 : 0
Краснодар
27.11.2011
27 нояб. 2011
вс
11:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 32 тур
Томь
0
Краснодар
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 32 тур
20.11.2011
20 нояб. 2011
вс
17:30
Ростов
3 : 1
Томь
20.11.2011
20 нояб. 2011
вс
17:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 31 тур
Ростов
3
Томь
1
был в запасе
05.11.2011
05 нояб. 2011
сб
13:00
Ростов
2 : 1
Томь
05.11.2011
05 нояб. 2011
сб
13:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 30 тур
Ростов
2
Томь
1
был в запасе
16.10.2011
16 окт. 2011
вс
18:15
Локомотив
3 : 0
Томь
16.10.2011
16 окт. 2011
вс
18:15
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 27 тур
Локомотив
3
Томь
0
был в запасе
02.10.2011
02 окт. 2011
вс
13:00
Томь
0 : 2
Рубин
02.10.2011
02 окт. 2011
вс
13:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 26 тур
Томь
0
Рубин
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 26 тур