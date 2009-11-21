Илья Вахрушев
№15
Защитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
3 мая 1989 (31) год
Рост
173
Вес
65
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
21.11.2009 21 нояб. 2009 сб 14:00
Томь
2 : 1
Ростов
21.11.2009 21 нояб. 2009 сб 14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Томь
2
Ростов
1
был в запасе