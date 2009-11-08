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Олимпиада
Гуэдос Де Лима Клебер
№0
Защитник
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Команда
Висла
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
29 апр. 1974 (46) лет
Рост
183
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
Сезон:
2009
08.11.2009
08 нояб. 2009
вс
16:45
Зенит
2 : 0
Ахмат
40'
72'
40'
72'
40'
72'
08.11.2009
08 нояб. 2009
вс
16:45
40'
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Зенит
2
Ахмат
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 28 тур
30.10.2009
30 окт. 2009
пт
18:00
ЦСКА
1 : 0
Ахмат
30.10.2009
30 окт. 2009
пт
18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 27 тур
ЦСКА
1
Ахмат
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 27 тур
24.10.2009
24 окт. 2009
сб
13:00
Крылья Советов
2 : 0
Ахмат
66'
66'
66'
24.10.2009
24 окт. 2009
сб
13:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Крылья Советов
2
Ахмат
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 26 тур
18.10.2009
18 окт. 2009
вс
13:00
Ахмат
1 : 3
Ростов
53'
53'
53'
18.10.2009
18 окт. 2009
вс
13:00
минуты: 1' - 24'
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Ахмат
1
Ростов
3
минуты: 1' - 24' / Россия. Премьер-лига, 25 тур
03.10.2009
03 окт. 2009
сб
15:15
Химки
1 : 2
Ахмат
03.10.2009
03 окт. 2009
сб
15:15
минуты: 60' - 90'
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Химки
1
Ахмат
2
минуты: 60' - 90' / Россия. Премьер-лига, 24 тур
27.09.2009
27 сент. 2009
вс
15:15
Ахмат
2 : 1
Локомотив
27.09.2009
27 сент. 2009
вс
15:15
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Ахмат
2
Локомотив
1
был в запасе
13.09.2009
13 сент. 2009
вс
19:40
Ахмат
4 : 0
Томь
13.09.2009
13 сент. 2009
вс
19:40
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Ахмат
4
Томь
0
был в запасе
29.08.2009
29 авг. 2009
сб
15:30
Сатурн
3 : 0
Ахмат
25'
25'
25'
29.08.2009
29 авг. 2009
сб
15:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Сатурн
3
Ахмат
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 20 тур
23.08.2009
23 авг. 2009
вс
20:00
Ахмат
2 : 3
Спартак
23.08.2009
23 авг. 2009
вс
20:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Ахмат
2
Спартак
3
был в запасе
16.08.2009
16 авг. 2009
вс
17:45
Рубин
4 : 0
Ахмат
16.08.2009
16 авг. 2009
вс
17:45
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Рубин
4
Ахмат
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 18 тур
09.08.2009
09 авг. 2009
вс
13:00
Динамо
0 : 1
Ахмат
09.08.2009
09 авг. 2009
вс
13:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Динамо
0
Ахмат
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 17 тур
26.07.2009
26 июля 2009
вс
20:00
Кубань (ЛФЛ)
1 : 1
Ахмат
73'
73'
73'
26.07.2009
26 июля 2009
вс
20:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Кубань (ЛФЛ)
1
Ахмат
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 15 тур
19.07.2009
19 июля 2009
вс
19:30
Ахмат
3 : 2
Зенит
19.07.2009
19 июля 2009
вс
19:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
3
Зенит
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 14 тур
10.05.2009
10 мая 2009
вс
13:00
Ахмат
2 : 2
Амкар
16'
16'
16'
10.05.2009
10 мая 2009
вс
13:00
минуты: 1' - 47'
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Ахмат
2
Амкар
2
минуты: 1' - 47' / Россия. Премьер-лига, 8 тур
02.05.2009
02 мая 2009
сб
10:30
Томь
2 : 1
Ахмат
02.05.2009
02 мая 2009
сб
10:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Томь
2
Ахмат
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 7 тур
25.04.2009
25 апр. 2009
сб
18:00
Ахмат
1 : 1
Сатурн
66'
66'
66'
25.04.2009
25 апр. 2009
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Ахмат
1
Сатурн
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 6 тур
18.04.2009
18 апр. 2009
сб
16:30
Спартак
2 : 0
Ахмат
18.04.2009
18 апр. 2009
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Спартак
2
Ахмат
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 5 тур
11.04.2009
11 апр. 2009
сб
13:45
Ахмат
1 : 2
Рубин
11.04.2009
11 апр. 2009
сб
13:45
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Ахмат
1
Рубин
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 4 тур
04.04.2009
04 апр. 2009
сб
13:00
Ахмат
1 : 0
Динамо
04.04.2009
04 апр. 2009
сб
13:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Ахмат
1
Динамо
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 3 тур
21.03.2009
21 марта 2009
сб
17:30
Москва
0 : 0
Ахмат
90'
90'
90'
21.03.2009
21 марта 2009
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Москва
0
Ахмат
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 2 тур
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