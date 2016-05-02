Степан Сикач
№1
Вратарь
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Команда
Самтредиа
Гражданство
Молдова
Дата рождения
8 сент. 1988 (32) года
Рост
194
Вес
86
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
02.05.2016 02 мая 2016 пн 6:00
Луч
1 : 1
Волгарь
02.05.2016 02 мая 2016 пн 6:00
минуты: 75' - 90'
Россия. ФНЛ, 34 тур
Луч
1
Волгарь
1
минуты: 75' - 90' / Россия. ФНЛ, 34 тур
25.04.2016 25 апр. 2016 пн 17:30
Волгарь
1 : 1
Тюмень
25.04.2016 25 апр. 2016 пн 17:30
был в запасе
Россия. ФНЛ, 33 тур
Волгарь
1
Тюмень
1
был в запасе
11.04.2016 11 апр. 2016 пн 19:00
Армавир
1 : 0
Волгарь
11.04.2016 11 апр. 2016 пн 19:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 31 тур
Армавир
1
Волгарь
0
был в запасе
20.03.2016 20 марта 2016 вс 13:00
Тосно
2 : 2
Волгарь
20.03.2016 20 марта 2016 вс 13:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 27 тур
Тосно
2
Волгарь
2
был в запасе
16.03.2016 16 марта 2016 ср 18:30
Волгарь
1 : 1
Арсенал
16.03.2016 16 марта 2016 ср 18:30
был в запасе
Россия. ФНЛ, 26 тур
Волгарь
1
Арсенал
1
был в запасе
12.03.2016 12 марта 2016 сб 19:00
Зенит-2
2 : 3
Волгарь
12.03.2016 12 марта 2016 сб 19:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 25 тур
Зенит-2
2
Волгарь
3
был в запасе
01.11.2015 01 нояб. 2015 вс 15:00
Волга
0 : 1
Волгарь
01.11.2015 01 нояб. 2015 вс 15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 19 тур
Волга
0
Волгарь
1
был в запасе
19.10.2015 19 окт. 2015 пн 12:00
СКА-Хабаровск
2 : 1
Волгарь
19.10.2015 19 окт. 2015 пн 12:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 17 тур
СКА-Хабаровск
2
Волгарь
1
был в запасе
15.10.2015 15 окт. 2015 чт 18:00
Волгарь
4 : 1
Луч
15.10.2015 15 окт. 2015 чт 18:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 16 тур
Волгарь
4
Луч
1
был в запасе
11.10.2015 11 окт. 2015 вс 15:00
Тюмень
0 : 2
Волгарь
11.10.2015 11 окт. 2015 вс 15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 15 тур
Тюмень
0
Волгарь
2
был в запасе
28.09.2015 28 сент. 2015 пн 19:00
Волгарь
2 : 0
Армавир
28.09.2015 28 сент. 2015 пн 19:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 13 тур
Волгарь
2
Армавир
0
был в запасе
31.08.2015 31 авг. 2015 пн 18:30
Волгарь
1 : 0
Тосно
31.08.2015 31 авг. 2015 пн 18:30
был в запасе
Россия. ФНЛ, 9 тур
Волгарь
1
Тосно
0
был в запасе
23.08.2015 23 авг. 2015 вс 19:00
Арсенал
1 : 1
Волгарь
23.08.2015 23 авг. 2015 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 8 тур
Арсенал
1
Волгарь
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 8 тур
17.08.2015 17 авг. 2015 пн 20:30
Волгарь
0 : 3
Зенит-2
17.08.2015 17 авг. 2015 пн 20:30
был в запасе
Россия. ФНЛ, 7 тур
Волгарь
0
Зенит-2
3
был в запасе
10.08.2015 10 авг. 2015 пн 13:30
Байкал
3 : 2
Волгарь
10.08.2015 10 авг. 2015 пн 13:30
был в запасе
Россия. ФНЛ, 6 тур
Байкал
3
Волгарь
2
был в запасе
15.07.2015 15 июля 2015 ср 20:00
Балтика
2 : 1
Волгарь
15.07.2015 15 июля 2015 ср 20:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 2 тур
Балтика
2
Волгарь
1
был в запасе
11.07.2015 11 июля 2015 сб 19:00
Волгарь
1 : 1
Сибирь
11.07.2015 11 июля 2015 сб 19:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 1 тур
Волгарь
1
Сибирь
1
был в запасе