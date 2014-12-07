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Олимпиада
Антонио Феррейра
№5
Защитник
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Команда
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
24 окт. 1984 (36) лет
Рост
191
Вес
83
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
Сезон:
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010
2009
07.12.2014
07 дек. 2014
вс
13:30
Ахмат
0 : 0
Локомотив
07.12.2014
07 дек. 2014
вс
13:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 17 тур
Ахмат
0
Локомотив
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 17 тур
03.12.2014
03 дек. 2014
ср
20:00
Ахмат
0 : 1
Торпедо
03.12.2014
03 дек. 2014
ср
20:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 16 тур
Ахмат
0
Торпедо
1
был в запасе
30.11.2014
30 нояб. 2014
вс
18:30
Ахмат
0 : 1
Краснодар
30.11.2014
30 нояб. 2014
вс
18:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 15 тур
Ахмат
0
Краснодар
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 15 тур
23.11.2014
23 нояб. 2014
вс
13:30
Динамо
3 : 0
Ахмат
23.11.2014
23 нояб. 2014
вс
13:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 14 тур
Динамо
3
Ахмат
0
был в запасе
08.11.2014
08 нояб. 2014
сб
19:00
Зенит
1 : 3
Ахмат
08.11.2014
08 нояб. 2014
сб
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 13 тур
Зенит
1
Ахмат
3
был в запасе
03.11.2014
03 нояб. 2014
пн
19:00
Ахмат
1 : 0
Уфа
03.11.2014
03 нояб. 2014
пн
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 12 тур
Ахмат
1
Уфа
0
был в запасе
27.10.2014
27 окт. 2014
пн
18:45
Краснодар
2 : 0
Ахмат
27.10.2014
27 окт. 2014
пн
18:45
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 11 тур
Краснодар
2
Ахмат
0
был в запасе
18.10.2014
18 окт. 2014
сб
18:30
Локомотив
2 : 1
Ахмат
18.10.2014
18 окт. 2014
сб
18:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 10 тур
Локомотив
2
Ахмат
1
был в запасе
28.09.2014
28 сент. 2014
вс
20:00
Ахмат
2 : 1
Ростов
28.09.2014
28 сент. 2014
вс
20:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 9 тур
Ахмат
2
Ростов
1
был в запасе
20.09.2014
20 сент. 2014
сб
19:00
Спартак
1 : 1
Ахмат
20.09.2014
20 сент. 2014
сб
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 8 тур
Спартак
1
Ахмат
1
был в запасе
15.09.2014
15 сент. 2014
пн
19:00
Ахмат
0 : 0
Кубань (ЛФЛ)
15.09.2014
15 сент. 2014
пн
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 7 тур
Ахмат
0
Кубань (ЛФЛ)
0
был в запасе
29.08.2014
29 авг. 2014
пт
17:00
Урал
0 : 1
Ахмат
29.08.2014
29 авг. 2014
пт
17:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 6 тур
Урал
0
Ахмат
1
был в запасе
22.08.2014
22 авг. 2014
пт
19:00
Ахмат
3 : 0
Арсенал
22.08.2014
22 авг. 2014
пт
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 5 тур
Ахмат
3
Арсенал
0
был в запасе
18.08.2014
18 авг. 2014
пн
19:00
Ахмат
1 : 0
Мордовия
18.08.2014
18 авг. 2014
пн
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 4 тур
Ахмат
1
Мордовия
0
был в запасе
13.08.2014
13 авг. 2014
ср
19:00
ЦСКА
1 : 0
Ахмат
13.08.2014
13 авг. 2014
ср
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 3 тур
ЦСКА
1
Ахмат
0
был в запасе
09.08.2014
09 авг. 2014
сб
19:00
Ахмат
1 : 1
Рубин
09.08.2014
09 авг. 2014
сб
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 2 тур
Ахмат
1
Рубин
1
был в запасе
04.08.2014
04 авг. 2014
пн
19:00
Ахмат
4 : 0
Амкар
04.08.2014
04 авг. 2014
пн
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 1 тур
Ахмат
4
Амкар
0
был в запасе