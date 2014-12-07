Антонио Феррейра
№5
Защитник
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Команда
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
24 окт. 1984 (36) лет
Рост
191
Вес
83
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
07.12.2014 07 дек. 2014 вс 13:30
Ахмат
0 : 0
Локомотив
07.12.2014 07 дек. 2014 вс 13:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 17 тур
Ахмат
0
Локомотив
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 17 тур
03.12.2014 03 дек. 2014 ср 20:00
Ахмат
0 : 1
Торпедо
03.12.2014 03 дек. 2014 ср 20:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 16 тур
Ахмат
0
Торпедо
1
был в запасе
30.11.2014 30 нояб. 2014 вс 18:30
Ахмат
0 : 1
Краснодар
30.11.2014 30 нояб. 2014 вс 18:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 15 тур
Ахмат
0
Краснодар
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 15 тур
23.11.2014 23 нояб. 2014 вс 13:30
Динамо
3 : 0
Ахмат
23.11.2014 23 нояб. 2014 вс 13:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 14 тур
Динамо
3
Ахмат
0
был в запасе
08.11.2014 08 нояб. 2014 сб 19:00
Зенит
1 : 3
Ахмат
08.11.2014 08 нояб. 2014 сб 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 13 тур
Зенит
1
Ахмат
3
был в запасе
03.11.2014 03 нояб. 2014 пн 19:00
Ахмат
1 : 0
Уфа
03.11.2014 03 нояб. 2014 пн 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 12 тур
Ахмат
1
Уфа
0
был в запасе
27.10.2014 27 окт. 2014 пн 18:45
Краснодар
2 : 0
Ахмат
27.10.2014 27 окт. 2014 пн 18:45
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 11 тур
Краснодар
2
Ахмат
0
был в запасе
18.10.2014 18 окт. 2014 сб 18:30
Локомотив
2 : 1
Ахмат
18.10.2014 18 окт. 2014 сб 18:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 10 тур
Локомотив
2
Ахмат
1
был в запасе
28.09.2014 28 сент. 2014 вс 20:00
Ахмат
2 : 1
Ростов
28.09.2014 28 сент. 2014 вс 20:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 9 тур
Ахмат
2
Ростов
1
был в запасе
20.09.2014 20 сент. 2014 сб 19:00
Спартак
1 : 1
Ахмат
20.09.2014 20 сент. 2014 сб 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 8 тур
Спартак
1
Ахмат
1
был в запасе
15.09.2014 15 сент. 2014 пн 19:00
Ахмат
0 : 0
Кубань (ЛФЛ)
15.09.2014 15 сент. 2014 пн 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 7 тур
Ахмат
0
Кубань (ЛФЛ)
0
был в запасе
29.08.2014 29 авг. 2014 пт 17:00
Урал
0 : 1
Ахмат
29.08.2014 29 авг. 2014 пт 17:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 6 тур
Урал
0
Ахмат
1
был в запасе
22.08.2014 22 авг. 2014 пт 19:00
Ахмат
3 : 0
Арсенал
22.08.2014 22 авг. 2014 пт 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 5 тур
Ахмат
3
Арсенал
0
был в запасе
18.08.2014 18 авг. 2014 пн 19:00
Ахмат
1 : 0
Мордовия
18.08.2014 18 авг. 2014 пн 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 4 тур
Ахмат
1
Мордовия
0
был в запасе
13.08.2014 13 авг. 2014 ср 19:00
ЦСКА
1 : 0
Ахмат
13.08.2014 13 авг. 2014 ср 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 3 тур
ЦСКА
1
Ахмат
0
был в запасе
09.08.2014 09 авг. 2014 сб 19:00
Ахмат
1 : 1
Рубин
09.08.2014 09 авг. 2014 сб 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 2 тур
Ахмат
1
Рубин
1
был в запасе
04.08.2014 04 авг. 2014 пн 19:00
Ахмат
4 : 0
Амкар
04.08.2014 04 авг. 2014 пн 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 1 тур
Ахмат
4
Амкар
0
был в запасе