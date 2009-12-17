Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Роберт Левандовски
Маркос Аоас Корреа
Криштиану Роналду
Килиан Мбаппе
Неймар Да Силва
Александр Кокорин
Эрлинг Браут Холанд
Квинси Промес
Винисиус Жуниор
Артем Дзюба
Лионель Месси
Россия
Словакия
США
Франция
Чехия
Мальта
Нидерланды
Германия
Исландия
Косово
Египет
Ливерпуль
Краснодар
Зенит
Манчестер Сити
Уфа
Реал
ЦСКА
Спартак
Бавария
Барселона
Тоттенхэм
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Алексей Кучук
№30
Полузащитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Белоруссия
Дата рождения
9 сент. 1986 (34) года
Рост
182
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
россия. премьер-лига
Сезон:
2009/2010
17.12.2009
17 дек. 2009
чт
23:05
Фенербахче
1 : 0
Шериф
17.12.2009
17 дек. 2009
чт
23:05
минуты: 68' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Фенербахче
1
Шериф
0
минуты: 68' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
02.12.2009
02 дек. 2009
ср
21:00
Шериф
1 : 1
Стяуа
02.12.2009
02 дек. 2009
ср
21:00
минуты: 90' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Шериф
1
Стяуа
1
минуты: 90' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
05.11.2009
05 нояб. 2009
чт
23:05
Твенте
2 : 1
Шериф
79'
79'
79'
05.11.2009
05 нояб. 2009
чт
23:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Твенте
2
Шериф
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
22.10.2009
22 окт. 2009
чт
20:00
Шериф
2 : 0
Твенте
22.10.2009
22 окт. 2009
чт
20:00
минуты: 1' - 77'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Шериф
2
Твенте
0
минуты: 1' - 77' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
01.10.2009
01 окт. 2009
чт
20:00
Шериф
0 : 1
Фенербахче
01.10.2009
01 окт. 2009
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Шериф
0
Фенербахче
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
17.09.2009
17 сент. 2009
чт
22:05
Стяуа
0 : 0
Шериф
21'
21'
21'
17.09.2009
17 сент. 2009
чт
22:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Стяуа
0
Шериф
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур