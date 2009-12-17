Алексей Кучук
№30
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Белоруссия
Дата рождения
9 сент. 1986 (34) года
Рост
182
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
17.12.2009 17 дек. 2009 чт 23:05
Фенербахче
1 : 0
Шериф
17.12.2009 17 дек. 2009 чт 23:05
минуты: 68' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Фенербахче
1
Шериф
0
минуты: 68' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
02.12.2009 02 дек. 2009 ср 21:00
Шериф
1 : 1
Стяуа
02.12.2009 02 дек. 2009 ср 21:00
минуты: 90' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Шериф
1
Стяуа
1
минуты: 90' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
05.11.2009 05 нояб. 2009 чт 23:05
Твенте
2 : 1
Шериф
79'
79'
79'
05.11.2009 05 нояб. 2009 чт 23:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Твенте
2
Шериф
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
22.10.2009 22 окт. 2009 чт 20:00
Шериф
2 : 0
Твенте
22.10.2009 22 окт. 2009 чт 20:00
минуты: 1' - 77'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Шериф
2
Твенте
0
минуты: 1' - 77' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
01.10.2009 01 окт. 2009 чт 20:00
Шериф
0 : 1
Фенербахче
01.10.2009 01 окт. 2009 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Шериф
0
Фенербахче
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
17.09.2009 17 сент. 2009 чт 22:05
Стяуа
0 : 0
Шериф
21'
21'
21'
17.09.2009 17 сент. 2009 чт 22:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Стяуа
0
Шериф
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур