Сани Кайта
№2
Защитник
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Команда
Таврия
Гражданство
Нигерия
Дата рождения
2 мая 1986 (34) года
Рост
183
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
16.12.2010 16 дек. 2010 чт 23:05
ПСВ
0 : 0
Металлист
16.12.2010 16 дек. 2010 чт 23:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
ПСВ
0
Металлист
0
был в запасе
01.12.2010 01 дек. 2010 ср 21:00
Металлист
2 : 1
Дебрецен
01.12.2010 01 дек. 2010 ср 21:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Металлист
2
Дебрецен
1
был в запасе
04.11.2010 04 нояб. 2010 чт 23:05
Сампдория
0 : 0
Металлист
04.11.2010 04 нояб. 2010 чт 23:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Сампдория
0
Металлист
0
был в запасе
21.10.2010 21 окт. 2010 чт 20:00
Металлист
2 : 1
Сампдория
21.10.2010 21 окт. 2010 чт 20:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Металлист
2
Сампдория
1
был в запасе
30.09.2010 30 сент. 2010 чт 20:00
Металлист
0 : 2
ПСВ
30.09.2010 30 сент. 2010 чт 20:00
минуты: 46' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Металлист
0
ПСВ
2
минуты: 46' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
16.09.2010 16 сент. 2010 чт 22:05
Дебрецен
0 : 5
Металлист
16.09.2010 16 сент. 2010 чт 22:05
минуты: 77' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Дебрецен
0
Металлист
5
минуты: 77' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур