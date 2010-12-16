Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Роберт Левандовски
Маркос Аоас Корреа
Криштиану Роналду
Килиан Мбаппе
Неймар Да Силва
Александр Кокорин
Эрлинг Браут Холанд
Квинси Промес
Винисиус Жуниор
Артем Дзюба
Лионель Месси
Россия
Словакия
США
Франция
Чехия
Мальта
Нидерланды
Германия
Исландия
Косово
Египет
Ливерпуль
Краснодар
Зенит
Манчестер Сити
Уфа
Реал
ЦСКА
Спартак
Бавария
Барселона
Тоттенхэм
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Сани Кайта
№2
Защитник
Подписаться
Команда
Таврия
Гражданство
Нигерия
Дата рождения
2 мая 1986 (34) года
Рост
183
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
россия. премьер-лига
россия. кубок
Сезон:
2010/2011
16.12.2010
16 дек. 2010
чт
23:05
ПСВ
0 : 0
Металлист
16.12.2010
16 дек. 2010
чт
23:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
ПСВ
0
Металлист
0
был в запасе
01.12.2010
01 дек. 2010
ср
21:00
Металлист
2 : 1
Дебрецен
01.12.2010
01 дек. 2010
ср
21:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Металлист
2
Дебрецен
1
был в запасе
04.11.2010
04 нояб. 2010
чт
23:05
Сампдория
0 : 0
Металлист
04.11.2010
04 нояб. 2010
чт
23:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Сампдория
0
Металлист
0
был в запасе
21.10.2010
21 окт. 2010
чт
20:00
Металлист
2 : 1
Сампдория
21.10.2010
21 окт. 2010
чт
20:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Металлист
2
Сампдория
1
был в запасе
30.09.2010
30 сент. 2010
чт
20:00
Металлист
0 : 2
ПСВ
30.09.2010
30 сент. 2010
чт
20:00
минуты: 46' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Металлист
0
ПСВ
2
минуты: 46' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
16.09.2010
16 сент. 2010
чт
22:05
Дебрецен
0 : 5
Металлист
16.09.2010
16 сент. 2010
чт
22:05
минуты: 77' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Дебрецен
0
Металлист
5
минуты: 77' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур