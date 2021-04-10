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Олимпиада
Виталий Шахов
№13
Защитник
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Команда
Тамбов
Гражданство
Россия
Дата рождения
9 янв. 1991 (30) лет
Рост
188
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
россия. кубок групповой этап
россия. фнл
Сезон:
2020/2021
2018/2019
2017/2018
10.04.2021
10 апр. 2021
сб
14:00
Химки
-:-
Тамбов
10.04.2021
10 апр. 2021
сб
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Химки
-
Тамбов
-
04.04.2021
04 апр. 2021
вс
16:30
Тамбов
1 : 2
ЦСКА
04.04.2021
04 апр. 2021
вс
16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Тамбов
1
ЦСКА
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 24 тур
19.03.2021
19 марта 2021
пт
19:00
Сочи
5 : 0
Тамбов
2'
2'
2'
19.03.2021
19 марта 2021
пт
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Сочи
5
Тамбов
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 23 тур
14.03.2021
14 марта 2021
вс
16:30
Тамбов
0 : 4
Краснодар
90'
90'
90'
14.03.2021
14 марта 2021
вс
16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Тамбов
0
Краснодар
4
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 22 тур
07.03.2021
07 марта 2021
вс
16:30
Динамо
2 : 0
Тамбов
07.03.2021
07 марта 2021
вс
16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Динамо
2
Тамбов
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 21 тур
26.02.2021
26 февр. 2021
пт
19:00
Тамбов
1 : 3
Ротор
26.02.2021
26 февр. 2021
пт
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Тамбов
1
Ротор
3
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 20 тур
13.12.2020
13 дек. 2020
вс
14:00
Тамбов
0 : 1
Рубин
13.12.2020
13 дек. 2020
вс
14:00
минуты: 1' - 31'
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Тамбов
0
Рубин
1
минуты: 1' - 31' / Россия. Премьер-лига, 18 тур
05.12.2020
05 дек. 2020
сб
16:30
Спартак
5 : 1
Тамбов
05.12.2020
05 дек. 2020
сб
16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Спартак
5
Тамбов
1
был в запасе
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
14:00
Уфа
4 : 0
Тамбов
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Уфа
4
Тамбов
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 16 тур
21.11.2020
21 нояб. 2020
сб
14:00
Краснодар
1 : 0
Тамбов
21.11.2020
21 нояб. 2020
сб
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Краснодар
1
Тамбов
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 15 тур
07.11.2020
07 нояб. 2020
сб
19:00
Тамбов
0 : 1
Ахмат
07.11.2020
07 нояб. 2020
сб
19:00
минуты: 90' - 90'
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Тамбов
0
Ахмат
1
минуты: 90' - 90' / Россия. Премьер-лига, 14 тур
01.11.2020
01 нояб. 2020
вс
19:00
Тамбов
1 : 2
Динамо
01.11.2020
01 нояб. 2020
вс
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Тамбов
1
Динамо
2
был в запасе
25.10.2020
25 окт. 2020
вс
14:00
Урал
0 : 0
Тамбов
25.10.2020
25 окт. 2020
вс
14:00
минуты: 89' - 90'
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Урал
0
Тамбов
0
минуты: 89' - 90' / Россия. Премьер-лига, 12 тур
18.10.2020
18 окт. 2020
вс
14:00
Ротор
0 : 2
Тамбов
18.10.2020
18 окт. 2020
вс
14:00
минуты: 90' - 90'
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Ротор
0
Тамбов
2
минуты: 90' - 90' / Россия. Премьер-лига, 11 тур