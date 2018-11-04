Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Роберт Левандовски
Маркос Аоас Корреа
Криштиану Роналду
Килиан Мбаппе
Неймар Да Силва
Александр Кокорин
Эрлинг Браут Холанд
Квинси Промес
Винисиус Жуниор
Артем Дзюба
Златан Ибрагимович
Россия
Словакия
США
Франция
Чехия
Мальта
Нидерланды
Исландия
Япония
Египет
Германия
Ливерпуль
Краснодар
Зенит
Манчестер Сити
Реал
Уфа
Спартак
ЦСКА
Бавария
Барселона
Тоттенхэм
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Роман Бугаев
№8
Защитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
11 февр. 1989 (32) года
Рост
181
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
россия. премьер-лига
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
россия. первый дивизион
Сезон:
2018/2019
2017/2018
2016/2017
04.11.2018
04 нояб. 2018
вс
7:00
Луч
1 : 0
Ротор
30'
30'
30'
04.11.2018
04 нояб. 2018
вс
7:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 20 тур
Луч
1
Ротор
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 20 тур
13.10.2018
13 окт. 2018
сб
8:00
СКА-Хабаровск
0 : 1
Ротор
63'
63'
63'
13.10.2018
13 окт. 2018
сб
8:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 16 тур
СКА-Хабаровск
0
Ротор
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 16 тур
30.09.2018
30 сент. 2018
вс
18:00
Армавир
2 : 2
Ротор
90'
90'
90'
30.09.2018
30 сент. 2018
вс
18:00
90'
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 14 тур
Армавир
2
Ротор
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 14 тур
31.08.2018
31 авг. 2018
пт
19:00
Химки
1 : 1
Ротор
31.08.2018
31 авг. 2018
пт
19:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 9 тур
Химки
1
Ротор
1
был в запасе
08.08.2018
08 авг. 2018
ср
18:30
Авангард
1 : 0
Ротор
08.08.2018
08 авг. 2018
ср
18:30
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 5 тур
Авангард
1
Ротор
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 5 тур
04.08.2018
04 авг. 2018
сб
18:00
Ротор
1 : 1
Сочи
04.08.2018
04 авг. 2018
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 4 тур
Ротор
1
Сочи
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 4 тур
22.07.2018
22 июля 2018
вс
19:00
Ротор
1 : 0
Луч
22.07.2018
22 июля 2018
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 2 тур
Ротор
1
Луч
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 2 тур