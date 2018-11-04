Роман Бугаев
№8
Защитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
11 февр. 1989 (32) года
Рост
181
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
04.11.2018 04 нояб. 2018 вс 7:00
Луч
1 : 0
Ротор
30'
30'
30'
04.11.2018 04 нояб. 2018 вс 7:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 20 тур
Луч
1
Ротор
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 20 тур
13.10.2018 13 окт. 2018 сб 8:00
СКА-Хабаровск
0 : 1
Ротор
63'
63'
63'
13.10.2018 13 окт. 2018 сб 8:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 16 тур
СКА-Хабаровск
0
Ротор
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 16 тур
30.09.2018 30 сент. 2018 вс 18:00
Армавир
2 : 2
Ротор
90'
90'
90'
30.09.2018 30 сент. 2018 вс 18:00
90'
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 14 тур
Армавир
2
Ротор
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 14 тур
31.08.2018 31 авг. 2018 пт 19:00
Химки
1 : 1
Ротор
31.08.2018 31 авг. 2018 пт 19:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 9 тур
Химки
1
Ротор
1
был в запасе
08.08.2018 08 авг. 2018 ср 18:30
Авангард
1 : 0
Ротор
08.08.2018 08 авг. 2018 ср 18:30
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 5 тур
Авангард
1
Ротор
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 5 тур
04.08.2018 04 авг. 2018 сб 18:00
Ротор
1 : 1
Сочи
04.08.2018 04 авг. 2018 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 4 тур
Ротор
1
Сочи
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 4 тур
22.07.2018 22 июля 2018 вс 19:00
Ротор
1 : 0
Луч
22.07.2018 22 июля 2018 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 2 тур
Ротор
1
Луч
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 2 тур