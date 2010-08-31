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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Алексей Чуев
№70
Вратарь
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
10 мая 1992 (28) лет
Рост
190
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. первый дивизион
Сезон:
2010
31.08.2010
31 авг. 2010
вт
18:00
Волга
0 : 0
Кубань (ЛФЛ)
31.08.2010
31 авг. 2010
вт
18:00
был в запасе
Россия. Первый дивизион, 27 тур
Волга
0
Кубань (ЛФЛ)
0
был в запасе