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Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Владимир Соболев
№19
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
30 июля 1991 (29) лет
Рост
170
Вес
68
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
лига европы квалификация
лига европы групповой этап
россия. фнл
россия. кубок
Сезон:
2015/2016
2013/2014
2011/2012
2010
15.05.2016
15 мая 2016
вс
14:30
Крылья Советов
1 : 1
Рубин
15.05.2016
15 мая 2016
вс
14:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Крылья Советов
1
Рубин
1
был в запасе