Владимир Соболев
№19
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
30 июля 1991 (29) лет
Рост
170
Вес
68
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
15.05.2016 15 мая 2016 вс 14:30
Крылья Советов
1 : 1
Рубин
15.05.2016 15 мая 2016 вс 14:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Крылья Советов
1
Рубин
1
был в запасе