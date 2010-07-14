Даниил Моц
№0
Полузащитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
2 янв. 1991 (30) лет
Рост
170
Вес
66
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
14.07.2010 14 июля 2010 ср 10:30
Сахалин
1(3) : 1(4)
Сатурн
207'
207'
207'
14.07.2010 14 июля 2010 ср 10:30
207'
минуты: 97' - 90'
Россия. Кубок, 1/16 финала
Сахалин
1(3)
Сатурн
1(4)
минуты: 97' - 90' / Россия. Кубок, 1/16 финала