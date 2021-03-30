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Материалы
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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Эмин Махмудов
№15
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Азербайджан
Дата рождения
27 апр. 1992 (28) лет
Рост
175
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
отборочные матчи к чм. европа
лига европы квалификация
лига наций. лига с
отбор че-2020
россия. премьер-лига
россия. кубок
россия. фнл
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2021
30.03.2021
30 марта 2021
вт
19:00
Азербайджан
1 : 2
Сербия
59'
59'
59'
30.03.2021
30 марта 2021
вт
19:00
59'
минуты: 1' - 90'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
Азербайджан
1
Сербия
2
минуты: 1' - 90' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
24.03.2021
24 марта 2021
ср
22:45
Португалия
1 : 0
Азербайджан
24.03.2021
24 марта 2021
ср
22:45
минуты: 1' - 84'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур
Португалия
1
Азербайджан
0
минуты: 1' - 84' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур