Владимир Кузьмичев
№28
Нападающий
Подписаться
Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
28 июля 1979 (41) год
Рост
186
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
20.11.2012 20 нояб. 2012 вт 19:00
Химки
1 : 0
Сочи
20.11.2012 20 нояб. 2012 вт 19:00
минуты: 85' - 90'
Россия. ФНЛ, 22 тур
Химки
1
Сочи
0
минуты: 85' - 90' / Россия. ФНЛ, 22 тур
16.11.2012 16 нояб. 2012 пт 18:15
Химки
1 : 0
Ротор
16.11.2012 16 нояб. 2012 пт 18:15
минуты: 78' - 90'
Россия. ФНЛ, 19 тур
Химки
1
Ротор
0
минуты: 78' - 90' / Россия. ФНЛ, 19 тур
12.11.2012 12 нояб. 2012 пн 18:00
Химки
0 : 0
Сибирь
12.11.2012 12 нояб. 2012 пн 18:00
минуты: 79' - 90'
Россия. ФНЛ, 21 тур
Химки
0
Сибирь
0
минуты: 79' - 90' / Россия. ФНЛ, 21 тур
15.10.2012 15 окт. 2012 пн 17:00
Спартак-Нальчик
1 : 0
Химки
15.10.2012 15 окт. 2012 пн 17:00
минуты: 1' - 69'
Россия. ФНЛ, 16 тур
Спартак-Нальчик
1
Химки
0
минуты: 1' - 69' / Россия. ФНЛ, 16 тур
08.10.2012 08 окт. 2012 пн 17:00
Химки
0 : 2
СКА-Хабаровск
08.10.2012 08 окт. 2012 пн 17:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 15 тур
Химки
0
СКА-Хабаровск
2
был в запасе
17.09.2012 17 сент. 2012 пн 17:00
Урал
1 : 0
Химки
17.09.2012 17 сент. 2012 пн 17:00
минуты: 52' - 90'
Россия. ФНЛ, 12 тур
Урал
1
Химки
0
минуты: 52' - 90' / Россия. ФНЛ, 12 тур