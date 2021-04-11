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Олимпиада
Михаил Филиппов
№47
Вратарь
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Команда
Чайка
Гражданство
Россия
Дата рождения
10 июня 1992 (28) лет
Рост
190
Вес
90
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. премьер-лига
Сезон:
2020/2021
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
16:00
Чайка
-:-
Енисей
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 36 тур
Чайка
-
Енисей
-
07.04.2021
07 апр. 2021
ср
16:00
Оренбург
3 : 0
Чайка
07.04.2021
07 апр. 2021
ср
16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 35 тур
Оренбург
3
Чайка
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 35 тур
28.03.2021
28 марта 2021
вс
16:00
Чайка
2 : 1
СКА-Хабаровск
28.03.2021
28 марта 2021
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 33 тур
Чайка
2
СКА-Хабаровск
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 33 тур
24.03.2021
24 марта 2021
ср
18:30
Велес
0 : 1
Чайка
24.03.2021
24 марта 2021
ср
18:30
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 32 тур
Велес
0
Чайка
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 32 тур
14.03.2021
14 марта 2021
вс
14:00
Краснодар-2
1 : 1
Чайка
79'
79'
79'
14.03.2021
14 марта 2021
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 30 тур
Краснодар-2
1
Чайка
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 30 тур
05.12.2020
05 дек. 2020
сб
16:00
Факел
1 : 1
Чайка
05.12.2020
05 дек. 2020
сб
16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 26 тур
Факел
1
Чайка
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 26 тур
25.11.2020
25 нояб. 2020
ср
18:00
Крылья Советов
2 : 1
Чайка
25.11.2020
25 нояб. 2020
ср
18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 24 тур
Крылья Советов
2
Чайка
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 24 тур
21.11.2020
21 нояб. 2020
сб
15:00
Чайка
1 : 3
Текстильщик
21.11.2020
21 нояб. 2020
сб
15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 23 тур
Чайка
1
Текстильщик
3
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 23 тур
15.11.2020
15 нояб. 2020
вс
15:00
Алания
1 : 1
Чайка
15.11.2020
15 нояб. 2020
вс
15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 22 тур
Алания
1
Чайка
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 22 тур