Константин Морозов
№33
Защитник
Подписаться
Команда
Акрон
Гражданство
Россия
Дата рождения
13 мая 1992 (28) лет
Рост
181
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 15:00
Акрон
-:-
Динамо
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 36 тур
Акрон
-
Динамо
-
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 14:00
Краснодар-2
1 : 1
Акрон
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 25 тур
Краснодар-2
1
Акрон
1
был в запасе
25.11.2020 25 нояб. 2020 ср 16:00
Акрон
0 : 0
Спартак-2
25.11.2020 25 нояб. 2020 ср 16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 24 тур
Акрон
0
Спартак-2
0
был в запасе
21.11.2020 21 нояб. 2020 сб 14:00
Акрон
0 : 1
Торпедо
21.11.2020 21 нояб. 2020 сб 14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 23 тур
Акрон
0
Торпедо
1
был в запасе
11.11.2020 11 нояб. 2020 ср 15:00
Акрон
0 : 3
Волгарь
13'
13'
13'
11.11.2020 11 нояб. 2020 ср 15:00
минуты: 1' - 46'
Россия. ФНЛ, 21 тур
Акрон
0
Волгарь
3
минуты: 1' - 46' / Россия. ФНЛ, 21 тур
07.11.2020 07 нояб. 2020 сб 15:00
Крылья Советов
3 : 0
Акрон
07.11.2020 07 нояб. 2020 сб 15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 20 тур
Крылья Советов
3
Акрон
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 20 тур
01.11.2020 01 нояб. 2020 вс 14:00
Акрон
3 : 1
Текстильщик
01.11.2020 01 нояб. 2020 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 19 тур
Акрон
3
Текстильщик
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 19 тур
28.10.2020 28 окт. 2020 ср 17:00
Алания
5 : 1
Акрон
28.10.2020 28 окт. 2020 ср 17:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 18 тур
Алания
5
Акрон
1
был в запасе
24.10.2020 24 окт. 2020 сб 15:00
Акрон
3 : 4
Нефтехимик
24.10.2020 24 окт. 2020 сб 15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 17 тур
Акрон
3
Нефтехимик
4
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 17 тур
13.10.2020 13 окт. 2020 вт 16:00
Иртыш
1 : 0
Акрон
13.10.2020 13 окт. 2020 вт 16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 15 тур
Иртыш
1
Акрон
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 15 тур