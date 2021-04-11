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Олимпиада
Константин Морозов
№33
Защитник
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Команда
Акрон
Гражданство
Россия
Дата рождения
13 мая 1992 (28) лет
Рост
181
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
Сезон:
2020/2021
2015/2016
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
15:00
Акрон
-:-
Динамо
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 36 тур
Акрон
-
Динамо
-
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
14:00
Краснодар-2
1 : 1
Акрон
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 25 тур
Краснодар-2
1
Акрон
1
был в запасе
25.11.2020
25 нояб. 2020
ср
16:00
Акрон
0 : 0
Спартак-2
25.11.2020
25 нояб. 2020
ср
16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 24 тур
Акрон
0
Спартак-2
0
был в запасе
21.11.2020
21 нояб. 2020
сб
14:00
Акрон
0 : 1
Торпедо
21.11.2020
21 нояб. 2020
сб
14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 23 тур
Акрон
0
Торпедо
1
был в запасе
11.11.2020
11 нояб. 2020
ср
15:00
Акрон
0 : 3
Волгарь
13'
13'
13'
11.11.2020
11 нояб. 2020
ср
15:00
минуты: 1' - 46'
Россия. ФНЛ, 21 тур
Акрон
0
Волгарь
3
минуты: 1' - 46' / Россия. ФНЛ, 21 тур
07.11.2020
07 нояб. 2020
сб
15:00
Крылья Советов
3 : 0
Акрон
07.11.2020
07 нояб. 2020
сб
15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 20 тур
Крылья Советов
3
Акрон
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 20 тур
01.11.2020
01 нояб. 2020
вс
14:00
Акрон
3 : 1
Текстильщик
01.11.2020
01 нояб. 2020
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 19 тур
Акрон
3
Текстильщик
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 19 тур
28.10.2020
28 окт. 2020
ср
17:00
Алания
5 : 1
Акрон
28.10.2020
28 окт. 2020
ср
17:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 18 тур
Алания
5
Акрон
1
был в запасе
24.10.2020
24 окт. 2020
сб
15:00
Акрон
3 : 4
Нефтехимик
24.10.2020
24 окт. 2020
сб
15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 17 тур
Акрон
3
Нефтехимик
4
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 17 тур
13.10.2020
13 окт. 2020
вт
16:00
Иртыш
1 : 0
Акрон
13.10.2020
13 окт. 2020
вт
16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 15 тур
Иртыш
1
Акрон
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 15 тур