Анатолий Беляков
№5
Защитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
10 янв. 1992 (29) лет
Рост
174
Вес
71
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
07.11.2009 07 нояб. 2009 сб 14:00
Химки
1 : 3
Томь
07.11.2009 07 нояб. 2009 сб 14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Химки
1
Томь
3
был в запасе