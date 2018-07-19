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Материалы
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Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Джонатан Фрэнкс
№17
Нападающий
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Команда
Гражданство
Англия
Дата рождения
8 апр. 1990 (31) год
Рост
175
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
англия. кубок
англия. премьер-лига
Сезон:
2018/2019
19.07.2018
19 июля 2018
чт
20:00
Сарпсборг 08
2 : 0
ИБВ
19.07.2018
19 июля 2018
чт
20:00
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
Сарпсборг 08
2
ИБВ
0
был в запасе