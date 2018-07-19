Джонатан Фрэнкс
№17
Нападающий
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Команда
Гражданство
Англия
Дата рождения
8 апр. 1990 (31) год
Рост
175
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
19.07.2018 19 июля 2018 чт 20:00
Сарпсборг 08
2 : 0
ИБВ
19.07.2018 19 июля 2018 чт 20:00
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
Сарпсборг 08
2
ИБВ
0
был в запасе