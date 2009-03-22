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Материалы
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Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
Литература
Медицина
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Олимпиада
Жезус Беррокаль
№38
Нападающий
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Команда
Расинг
Гражданство
Испания
Дата рождения
5 февр. 1988 (33) года
Рост
183
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
Сезон:
2008/2009
22.03.2009
22 марта 2009
вс
19:00
Расинг
0 : 1
Валенсия
22.03.2009
22 марта 2009
вс
19:00
минуты: 57' - 90'
Испания. Примера, 28 тур
Расинг
0
Валенсия
1
минуты: 57' - 90' / Испания. Примера, 28 тур
15.03.2009
15 марта 2009
вс
19:00
Расинг
5 : 0
Нумансия
15.03.2009
15 марта 2009
вс
19:00
был в запасе
Испания. Примера, 27 тур
Расинг
5
Нумансия
0
был в запасе
08.03.2009
08 марта 2009
вс
19:00
Депортиво
5 : 3
Расинг
79'
79'
79'
08.03.2009
08 марта 2009
вс
19:00
79'
минуты: 63' - 90'
Испания. Примера, 26 тур
Депортиво
5
Расинг
3
минуты: 63' - 90' / Испания. Примера, 26 тур