Себастьян Юнг
№24
Защитник
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Команда
Ганновер-96
Гражданство
Германия
Дата рождения
22 июня 1990 (30) лет
Рост
179
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
12.08.2019 12 авг. 2019 пн 19:30
Карлсруэ
2 : 0
Ганновер-96
12.08.2019 12 авг. 2019 пн 19:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Кубок, 1/32 финала
Карлсруэ
2
Ганновер-96
0
минуты: 1' - 90' / Германия. Кубок, 1/32 финала