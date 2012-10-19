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Материалы
Новости
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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Крис (Крис Майкон)
№14
Защитник
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Команда
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
25 авг. 1978 (42) года
Рост
185
Вес
81
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
германия. кубок
Сезон:
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
19.10.2012
19 окт. 2012
пт
21:30
Хоффенхайм
3 : 3
Гройтер Фюрт
19.10.2012
19 окт. 2012
пт
21:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 8 тур
Хоффенхайм
3
Гройтер Фюрт
3
был в запасе