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Материалы
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Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
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Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
Роман Безус
№9
Полузащитник
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Команда
Гент
Гражданство
Украина
Дата рождения
26 сент. 1990 (30) лет
Рост
181
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига наций. лига а
лига чемпионов квалификация
лига европы плей-офф
отбор че-2020
лига европы квалификация
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2011/2012
10.12.2020
10 дек. 2020
чт
23:00
Хоффенхайм
4 : 1
Гент
73'
73'
73'
10.12.2020
10 дек. 2020
чт
23:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Хоффенхайм
4
Гент
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
03.12.2020
03 дек. 2020
чт
20:55
Гент
1 : 2
Слован
03.12.2020
03 дек. 2020
чт
20:55
минуты: 62' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Гент
1
Слован
2
минуты: 62' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
26.11.2020
26 нояб. 2020
чт
20:55
Гент
0 : 2
Црвена Звезда
26.11.2020
26 нояб. 2020
чт
20:55
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Гент
0
Црвена Звезда
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
05.11.2020
05 нояб. 2020
чт
23:00
Црвена Звезда
2 : 1
Гент
05.11.2020
05 нояб. 2020
чт
23:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Црвена Звезда
2
Гент
1
был в запасе
29.10.2020
29 окт. 2020
чт
20:55
Гент
1 : 4
Хоффенхайм
29.10.2020
29 окт. 2020
чт
20:55
минуты: 1' - 56'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Гент
1
Хоффенхайм
4
минуты: 1' - 56' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур