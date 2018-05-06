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Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Олимпиада
Шейх М'Бенге
№12
Защитник
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Команда
Гражданство
Сенегал
Дата рождения
23 июля 1988 (32) года
Рост
183
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
лига европы групповой этап
Сезон:
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
06.05.2018
06 мая 2018
вс
16:00
Сент-Этьен
1 : 3
Бордо
06.05.2018
06 мая 2018
вс
16:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 36 тур
Сент-Этьен
1
Бордо
3
был в запасе
27.04.2018
27 апр. 2018
пт
21:45
Монпелье
0 : 1
Сент-Этьен
27.04.2018
27 апр. 2018
пт
21:45
был в запасе
Франция. Лига 1, 35 тур
Монпелье
0
Сент-Этьен
1
был в запасе
22.04.2018
22 апр. 2018
вс
18:00
Сент-Этьен
2 : 1
Труа
22.04.2018
22 апр. 2018
вс
18:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 34 тур
Сент-Этьен
2
Труа
1
был в запасе
14.04.2018
14 апр. 2018
сб
21:00
Страсбур
0 : 1
Сент-Этьен
14.04.2018
14 апр. 2018
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 33 тур
Страсбур
0
Сент-Этьен
1
был в запасе
17.01.2018
17 янв. 2018
ср
21:00
Метц
3 : 0
Сент-Этьен
17.01.2018
17 янв. 2018
ср
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 21 тур
Метц
3
Сент-Этьен
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 21 тур
14.01.2018
14 янв. 2018
вс
17:00
Сент-Этьен
2 : 0
Тулуза
14.01.2018
14 янв. 2018
вс
17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 20 тур
Сент-Этьен
2
Тулуза
0
был в запасе
20.12.2017
20 дек. 2017
ср
22:50
Генгам
2 : 1
Сент-Этьен
29'
29'
29'
20.12.2017
20 дек. 2017
ср
22:50
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 19 тур
Генгам
2
Сент-Этьен
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 19 тур
15.12.2017
15 дек. 2017
пт
22:45
Сент-Этьен
0 : 4
Монако
15.12.2017
15 дек. 2017
пт
22:45
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 18 тур
Сент-Этьен
0
Монако
4
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 18 тур
10.12.2017
10 дек. 2017
вс
23:00
Марсель
3 : 0
Сент-Этьен
10.12.2017
10 дек. 2017
вс
23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 17 тур
Марсель
3
Сент-Этьен
0
был в запасе
28.11.2017
28 нояб. 2017
вт
23:00
Бордо
3 : 0
Сент-Этьен
28.11.2017
28 нояб. 2017
вт
23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 15 тур
Бордо
3
Сент-Этьен
0
был в запасе
24.11.2017
24 нояб. 2017
пт
22:45
Сент-Этьен
2 : 2
Страсбур
24.11.2017
24 нояб. 2017
пт
22:45
был в запасе
Франция. Лига 1, 14 тур
Сент-Этьен
2
Страсбур
2
был в запасе
17.11.2017
17 нояб. 2017
пт
21:00
Лилль
3 : 1
Сент-Этьен
17.11.2017
17 нояб. 2017
пт
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 13 тур
Лилль
3
Сент-Этьен
1
был в запасе
05.11.2017
05 нояб. 2017
вс
23:00
Сент-Этьен
0 : 5
Лион
05.11.2017
05 нояб. 2017
вс
23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 12 тур
Сент-Этьен
0
Лион
5
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 12 тур
29.10.2017
29 окт. 2017
вс
19:00
Тулуза
0 : 0
Сент-Этьен
35'
35'
35'
29.10.2017
29 окт. 2017
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 11 тур
Тулуза
0
Сент-Этьен
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 11 тур
20.10.2017
20 окт. 2017
пт
21:45
Сент-Этьен
0 : 1
Монпелье
20.10.2017
20 окт. 2017
пт
21:45
был в запасе
Франция. Лига 1, 10 тур
Сент-Этьен
0
Монпелье
1
был в запасе
14.10.2017
14 окт. 2017
сб
21:00
Сент-Этьен
3 : 1
Метц
14.10.2017
14 окт. 2017
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 9 тур
Сент-Этьен
3
Метц
1
был в запасе
01.10.2017
01 окт. 2017
вс
16:00
Труа
2 : 1
Сент-Этьен
01.10.2017
01 окт. 2017
вс
16:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 8 тур
Труа
2
Сент-Этьен
1
был в запасе
24.09.2017
24 сент. 2017
вс
16:00
Сент-Этьен
2 : 2
Ренн
24.09.2017
24 сент. 2017
вс
16:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 7 тур
Сент-Этьен
2
Ренн
2
был в запасе
16.09.2017
16 сент. 2017
сб
21:00
Дижон
0 : 1
Сент-Этьен
16.09.2017
16 сент. 2017
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 6 тур
Дижон
0
Сент-Этьен
1
был в запасе
10.09.2017
10 сент. 2017
вс
16:00
Сент-Этьен
1 : 1
Анжер
10.09.2017
10 сент. 2017
вс
16:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 5 тур
Сент-Этьен
1
Анжер
1
был в запасе
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