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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Александр Эссвайн
№35
Полузащитник
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Команда
Зандхаузен
Гражданство
Германия
Дата рождения
25 марта 1990 (30) лет
Рост
183
Вес
85
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. кубок
германия. бундеслига
лига европы групповой этап
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2017/2018
2016/2017
23.12.2020
23 дек. 2020
ср
20:30
Вольфсбург
4 : 0
Зандхаузен
57'
57'
57'
23.12.2020
23 дек. 2020
ср
20:30
минуты: 46' - 90'
Германия. Кубок, 1/16 финала
Вольфсбург
4
Зандхаузен
0
минуты: 46' - 90' / Германия. Кубок, 1/16 финала