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Евро-2020
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Олимпиада
Йошито Окубо
№13
Нападающий
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Команда
Гражданство
Япония
Дата рождения
9 июня 1982 (38) лет
Рост
168
Вес
64
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
Сезон:
2008/2009
16.05.2009
16 мая 2009
сб
16:30
Ганновер-96
0 : 5
Вольфсбург
16.05.2009
16 мая 2009
сб
16:30
минуты: 74' - 90'
Германия. Бундеслига, 33 тур
Ганновер-96
0
Вольфсбург
5
минуты: 74' - 90' / Германия. Бундеслига, 33 тур
12.05.2009
12 мая 2009
вт
21:00
Вольфсбург
3 : 0
Боруссия
12.05.2009
12 мая 2009
вт
21:00
был в запасе
Германия. Бундеслига, 32 тур
Вольфсбург
3
Боруссия
0
был в запасе
09.05.2009
09 мая 2009
сб
16:30
Штутгарт
4 : 1
Вольфсбург
09.05.2009
09 мая 2009
сб
16:30
минуты: 73' - 90'
Германия. Бундеслига, 31 тур
Штутгарт
4
Вольфсбург
1
минуты: 73' - 90' / Германия. Бундеслига, 31 тур
02.05.2009
02 мая 2009
сб
16:30
Вольфсбург
4 : 0
Хоффенхайм
02.05.2009
02 мая 2009
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 30 тур
Вольфсбург
4
Хоффенхайм
0
был в запасе
26.04.2009
26 апр. 2009
вс
18:00
Энерги
2 : 0
Вольфсбург
26.04.2009
26 апр. 2009
вс
18:00
был в запасе
Германия. Бундеслига, 29 тур
Энерги
2
Вольфсбург
0
был в запасе
18.04.2009
18 апр. 2009
сб
16:30
Вольфсбург
2 : 1
Байер
18.04.2009
18 апр. 2009
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 28 тур
Вольфсбург
2
Байер
1
был в запасе
11.04.2009
11 апр. 2009
сб
16:30
Боруссия
1 : 2
Вольфсбург
11.04.2009
11 апр. 2009
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 27 тур
Боруссия
1
Вольфсбург
2
был в запасе
04.04.2009
04 апр. 2009
сб
16:30
Вольфсбург
5 : 1
Бавария
04.04.2009
04 апр. 2009
сб
16:30
минуты: 86' - 90'
Германия. Бундеслига, 26 тур
Вольфсбург
5
Бавария
1
минуты: 86' - 90' / Германия. Бундеслига, 26 тур
21.03.2009
21 марта 2009
сб
17:30
Арминия
0 : 3
Вольфсбург
21.03.2009
21 марта 2009
сб
17:30
минуты: 90' - 90'
Германия. Бундеслига, 25 тур
Арминия
0
Вольфсбург
3
минуты: 90' - 90' / Германия. Бундеслига, 25 тур
13.03.2009
13 марта 2009
пт
22:30
Вольфсбург
4 : 3
Шальке-04
13.03.2009
13 марта 2009
пт
22:30
минуты: 88' - 90'
Германия. Бундеслига, 24 тур
Вольфсбург
4
Шальке-04
3
минуты: 88' - 90' / Германия. Бундеслига, 24 тур
07.03.2009
07 марта 2009
сб
17:30
Вольфсбург
1 : 0
Карлсруэ
07.03.2009
07 марта 2009
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 23 тур
Вольфсбург
1
Карлсруэ
0
был в запасе
21.02.2009
21 февр. 2009
сб
17:30
Вольфсбург
2 : 1
Герта
21.02.2009
21 февр. 2009
сб
17:30
минуты: 68' - 90'
Германия. Бундеслига, 21 тур
Вольфсбург
2
Герта
1
минуты: 68' - 90' / Германия. Бундеслига, 21 тур