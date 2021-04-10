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Олимпиада
Томас Ринкон
№88
Полузащитник
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Команда
Торино
Гражданство
Венесуэла
Дата рождения
13 янв. 1988 (33) года
Рост
175
Вес
71
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
лига европы квалификация
лига чемпионов плей-офф
германия. бундеслига
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
10.04.2021
10 апр. 2021
сб
21:45
Удинезе
-:-
Торино
10.04.2021
10 апр. 2021
сб
21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Удинезе
-
Торино
-
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
19:00
Торино
2 : 2
Ювентус
59'
59'
59'
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
19:00
минуты: 1' - 66'
Италия. Серия А, 29 тур
Торино
2
Ювентус
2
минуты: 1' - 66' / Италия. Серия А, 29 тур
21.03.2021
21 марта 2021
вс
17:00
Сампдория
1 : 0
Торино
21.03.2021
21 марта 2021
вс
17:00
минуты: 1' - 80'
Италия. Серия А, 28 тур
Сампдория
1
Торино
0
минуты: 1' - 80' / Италия. Серия А, 28 тур
17.03.2021
17 марта 2021
ср
17:00
Торино
3 : 2
Сассуоло
17.03.2021
17 марта 2021
ср
17:00
минуты: 1' - 72'
Италия. Серия А, 24 тур
Торино
3
Сассуоло
2
минуты: 1' - 72' / Италия. Серия А, 24 тур
07.03.2021
07 марта 2021
вс
17:00
Кротоне
4 : 2
Торино
79'
79'
79'
07.03.2021
07 марта 2021
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Кротоне
4
Торино
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 26 тур
02.03.2021
02 марта 2021
вт
20:30
Лацио
-:-
Торино
02.03.2021
02 марта 2021
вт
20:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 25 тур
Лацио
-
Торино
-
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 25 тур
19.02.2021
19 февр. 2021
пт
22:45
Кальяри
0 : 1
Торино
19.02.2021
19 февр. 2021
пт
22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Кальяри
0
Торино
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 23 тур
13.02.2021
13 февр. 2021
сб
17:00
Торино
0 : 0
Дженоа
13.02.2021
13 февр. 2021
сб
17:00
минуты: 1' - 79'
Италия. Серия А, 22 тур
Торино
0
Дженоа
0
минуты: 1' - 79' / Италия. Серия А, 22 тур
06.02.2021
06 февр. 2021
сб
17:00
Аталанта
3 : 3
Торино
06.02.2021
06 февр. 2021
сб
17:00
минуты: 1' - 81'
Италия. Серия А, 21 тур
Аталанта
3
Торино
3
минуты: 1' - 81' / Италия. Серия А, 21 тур
29.01.2021
29 янв. 2021
пт
22:45
Торино
1 : 1
Фиорентина
29.01.2021
29 янв. 2021
пт
22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 20 тур
Торино
1
Фиорентина
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 20 тур
22.01.2021
22 янв. 2021
пт
22:45
Беневенто
2 : 2
Торино
22.01.2021
22 янв. 2021
пт
22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Беневенто
2
Торино
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 19 тур
09.01.2021
09 янв. 2021
сб
22:45
Милан
2 : 0
Торино
26'
26'
26'
09.01.2021
09 янв. 2021
сб
22:45
минуты: 1' - 76'
Италия. Серия А, 17 тур
Милан
2
Торино
0
минуты: 1' - 76' / Италия. Серия А, 17 тур
06.01.2021
06 янв. 2021
ср
17:00
Торино
1 : 1
Верона
06.01.2021
06 янв. 2021
ср
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 16 тур
Торино
1
Верона
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 16 тур
03.01.2021
03 янв. 2021
вс
17:00
Парма
0 : 3
Торино
03.01.2021
03 янв. 2021
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 15 тур
Парма
0
Торино
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 15 тур
23.12.2020
23 дек. 2020
ср
22:45
Наполи
1 : 1
Торино
23.12.2020
23 дек. 2020
ср
22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 14 тур
Наполи
1
Торино
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 14 тур
20.12.2020
20 дек. 2020
вс
14:30
Торино
1 : 1
Болонья
20.12.2020
20 дек. 2020
вс
14:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
1
Болонья
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 13 тур
17.12.2020
17 дек. 2020
чт
22:45
Рома
3 : 1
Торино
17.12.2020
17 дек. 2020
чт
22:45
минуты: 46' - 90'
Италия. Серия А, 12 тур
Рома
3
Торино
1
минуты: 46' - 90' / Италия. Серия А, 12 тур
12.12.2020
12 дек. 2020
сб
20:00
Торино
2 : 3
Удинезе
12.12.2020
12 дек. 2020
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
2
Удинезе
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 11 тур
05.12.2020
05 дек. 2020
сб
20:00
Ювентус
2 : 1
Торино
05.12.2020
05 дек. 2020
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2
Торино
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 10 тур
22.11.2020
22 нояб. 2020
вс
17:00
Интер
4 : 2
Торино
22.11.2020
22 нояб. 2020
вс
17:00
минуты: 1' - 85'
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
4
Торино
2
минуты: 1' - 85' / Италия. Серия А, 8 тур
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