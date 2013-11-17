Максим Федоров
№10
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
5 апр. 1989 (32) года
Рост
180
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
17.11.2013 17 нояб. 2013 вс 6:30
СКА-Хабаровск
1 : 1
Сочи
17.11.2013 17 нояб. 2013 вс 6:30
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 24 тур
СКА-Хабаровск
1
Сочи
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 24 тур
13.10.2013 13 окт. 2013 вс 13:00
Сочи
0 : 0
Ротор
13.10.2013 13 окт. 2013 вс 13:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 18 тур
Сочи
0
Ротор
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 18 тур
30.09.2013 30 сент. 2013 пн 16:00
Сочи
1 : 1
Луч
30.09.2013 30 сент. 2013 пн 16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 16 тур
Сочи
1
Луч
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 16 тур
28.08.2013 28 авг. 2013 ср 16:00
Ангушт
2 : 0
Сочи
40'
40'
40'
28.08.2013 28 авг. 2013 ср 16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 11 тур
Ангушт
2
Сочи
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 11 тур
23.08.2013 23 авг. 2013 пт 17:00
Сочи
2 : 0
Уфа
25'
25'
25'
23.08.2013 23 авг. 2013 пт 17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 10 тур
Сочи
2
Уфа
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 10 тур
18.08.2013 18 авг. 2013 вс 17:00
Химик
1 : 2
Сочи
18.08.2013 18 авг. 2013 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 9 тур
Химик
1
Сочи
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 9 тур
02.08.2013 02 авг. 2013 пт 17:00
Сочи
0 : 0
СКА-Хабаровск
02.08.2013 02 авг. 2013 пт 17:00
минуты: 1' - 86'
Россия. ФНЛ, 6 тур
Сочи
0
СКА-Хабаровск
0
минуты: 1' - 86' / Россия. ФНЛ, 6 тур
23.07.2013 23 июля 2013 вт 18:00
Сочи
1 : 0
Сибирь
23.07.2013 23 июля 2013 вт 18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 4 тур
Сочи
1
Сибирь
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 4 тур
13.07.2013 13 июля 2013 сб 17:00
Мордовия
4 : 1
Сочи
13.07.2013 13 июля 2013 сб 17:00
минуты: 65' - 90'
Россия. ФНЛ, 2 тур
Мордовия
4
Сочи
1
минуты: 65' - 90' / Россия. ФНЛ, 2 тур
07.07.2013 07 июля 2013 вс 15:00
Сочи
0 : 1
Арсенал
22'
22'
22'
07.07.2013 07 июля 2013 вс 15:00
минуты: 1' - 61'
Россия. ФНЛ, 1 тур
Сочи
0
Арсенал
1
минуты: 1' - 61' / Россия. ФНЛ, 1 тур