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Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Олимпиада
Александр Столяренко
№20
Защитник
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Команда
Тюмень
Гражданство
Россия
Дата рождения
18 янв. 1991 (30) лет
Рост
187
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
россия. премьер-лига
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2018/2019
2017/2018
2016/2017
18.11.2018
18 нояб. 2018
вс
16:00
Армавир
1 : 0
Тюмень
89'
89'
89'
18.11.2018
18 нояб. 2018
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 23 тур
Армавир
1
Тюмень
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 23 тур
10.11.2018
10 нояб. 2018
сб
9:00
СКА-Хабаровск
2 : 1
Тюмень
90'
90'
90'
10.11.2018
10 нояб. 2018
сб
9:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 21 тур
СКА-Хабаровск
2
Тюмень
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 21 тур
26.08.2018
26 авг. 2018
вс
14:00
Тюмень
1 : 3
Тамбов
26.08.2018
26 авг. 2018
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 8 тур
Тюмень
1
Тамбов
3
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 8 тур
18.08.2018
18 авг. 2018
сб
15:00
Тюмень
0 : 0
Сибирь
18.08.2018
18 авг. 2018
сб
15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 7 тур
Тюмень
0
Сибирь
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 7 тур
12.08.2018
12 авг. 2018
вс
15:00
Тюмень
1 : 1
Мордовия
12.08.2018
12 авг. 2018
вс
15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 6 тур
Тюмень
1
Мордовия
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 6 тур
08.08.2018
08 авг. 2018
ср
17:00
Тюмень
1 : 1
СКА-Хабаровск
80'
80'
80'
08.08.2018
08 авг. 2018
ср
17:00
80'
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 5 тур
Тюмень
1
СКА-Хабаровск
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 5 тур
29.07.2018
29 июля 2018
вс
18:30
Тюмень
1 : 0
Армавир
29.07.2018
29 июля 2018
вс
18:30
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 3 тур
Тюмень
1
Армавир
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 3 тур
17.07.2018
17 июля 2018
вт
17:00
Тюмень
4 : 1
Балтика
17.07.2018
17 июля 2018
вт
17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 1 тур
Тюмень
4
Балтика
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 1 тур