Алексей Никитин
№4
Защитник
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Команда
Уфа
Гражданство
Россия
Дата рождения
27 янв. 1992 (29) лет
Рост
183
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
07.04.2021 07 апр. 2021 ср 19:00
Ахмат
1 : 0
Уфа
88'
88'
88'
07.04.2021 07 апр. 2021 ср 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Кубок, 1/4 финала
Ахмат
1
Уфа
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Кубок, 1/4 финала
03.03.2021 03 марта 2021 ср 12:00
Уфа
3 : 0
Урал
03.03.2021 03 марта 2021 ср 12:00
был в запасе
Россия. Кубок, 1/8 финала
Уфа
3
Урал
0
был в запасе