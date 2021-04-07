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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Олимпиада
Алексей Никитин
№4
Защитник
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Команда
Уфа
Гражданство
Россия
Дата рождения
27 янв. 1992 (29) лет
Рост
183
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. кубок
россия. премьер-лига
россия. кубок групповой этап
Сезон:
2020/2021
2016/2017
2015/2016
07.04.2021
07 апр. 2021
ср
19:00
Ахмат
1 : 0
Уфа
88'
88'
88'
07.04.2021
07 апр. 2021
ср
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Кубок, 1/4 финала
Ахмат
1
Уфа
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Кубок, 1/4 финала
03.03.2021
03 марта 2021
ср
12:00
Уфа
3 : 0
Урал
03.03.2021
03 марта 2021
ср
12:00
был в запасе
Россия. Кубок, 1/8 финала
Уфа
3
Урал
0
был в запасе