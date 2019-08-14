Джеан Сони Алшенат
№2
Полузащитник
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Команда
Петролул
Гражданство
Гаити
Дата рождения
23 янв. 1986 (35) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
14.08.2019 14 авг. 2019 ср 19:00
Витория Гимараеш
6 : 0
Вентспилс
49'
49'
49'
14.08.2019 14 авг. 2019 ср 19:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Витория Гимараеш
6
Вентспилс
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 3 раунд
08.08.2019 08 авг. 2019 чт 19:45
Вентспилс
0 : 3
Витория Гимараеш
08.08.2019 08 авг. 2019 чт 19:45
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Вентспилс
0
Витория Гимараеш
3
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 3 раунд
01.08.2019 01 авг. 2019 чт 21:00
Гзира Юнайтед
2 : 2
Вентспилс
01.08.2019 01 авг. 2019 чт 21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Гзира Юнайтед
2
Вентспилс
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд
25.07.2019 25 июля 2019 чт 17:45
Вентспилс
4 : 0
Гзира Юнайтед
25.07.2019 25 июля 2019 чт 17:45
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Вентспилс
4
Гзира Юнайтед
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд
18.07.2019 18 июля 2019 чт 18:00
Теута
1 : 0
Вентспилс
18.07.2019 18 июля 2019 чт 18:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
Теута
1
Вентспилс
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 1 раунд
11.07.2019 11 июля 2019 чт 17:45
Вентспилс
3 : 0
Теута
11.07.2019 11 июля 2019 чт 17:45
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
Вентспилс
3
Теута
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 1 раунд