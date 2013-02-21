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Материалы
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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
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Олимпиада
Диого Валенте
№21
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Португалия
Дата рождения
23 сент. 1984 (36) лет
Рост
176
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2012/2013
21.02.2013
21 февр. 2013
чт
21:00
ЧФР Клуж
0 : 3
Интер
21.02.2013
21 февр. 2013
чт
21:00
минуты: 71' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
ЧФР Клуж
0
Интер
3
минуты: 71' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
14.02.2013
14 февр. 2013
чт
23:05
Интер
2 : 0
ЧФР Клуж
14.02.2013
14 февр. 2013
чт
23:05
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Интер
2
ЧФР Клуж
0
был в запасе