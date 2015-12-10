Шумбиньо (Мариналдо Сисеро)
№86
Полузащитник
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Команда
Атромитос
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
21 сент. 1986 (34) года
Рост
174
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
10.12.2015 10 дек. 2015 чт 23:05
Андерлехт
2 : 1
Карабах
10.12.2015 10 дек. 2015 чт 23:05
минуты: 1' - 71'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Андерлехт
2
Карабах
1
минуты: 1' - 71' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
26.11.2015 26 нояб. 2015 чт 21:00
Карабах
0 : 1
Тоттенхэм
26.11.2015 26 нояб. 2015 чт 21:00
минуты: 65' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Карабах
0
Тоттенхэм
1
минуты: 65' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
05.11.2015 05 нояб. 2015 чт 19:00
Карабах
1 : 1
Монако
05.11.2015 05 нояб. 2015 чт 19:00
минуты: 68' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Карабах
1
Монако
1
минуты: 68' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
22.10.2015 22 окт. 2015 чт 20:00
Монако
1 : 0
Карабах
22.10.2015 22 окт. 2015 чт 20:00
минуты: 59' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Монако
1
Карабах
0
минуты: 59' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур