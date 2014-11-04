Брайан Ангуло
№2
Защитник
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Команда
Гражданство
Колумбия
Дата рождения
2 нояб. 1989 (31) год
Рост
173
Вес
67
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
04.11.2014 04 нояб. 2014 вт 22:45
Базель
4 : 0
Лудогорец
04.11.2014 04 нояб. 2014 вт 22:45
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 4 тур
Базель
4
Лудогорец
0
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 4 тур
22.10.2014 22 окт. 2014 ср 21:45
Лудогорец
1 : 0
Базель
22.10.2014 22 окт. 2014 ср 21:45
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 3 тур
Лудогорец
1
Базель
0
был в запасе
01.10.2014 01 окт. 2014 ср 21:45
Лудогорец
1 : 2
Реал
01.10.2014 01 окт. 2014 ср 21:45
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 2 тур
Лудогорец
1
Реал
2
был в запасе
16.09.2014 16 сент. 2014 вт 21:45
Ливерпуль
2 : 1
Лудогорец
16.09.2014 16 сент. 2014 вт 21:45
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 1 тур
Ливерпуль
2
Лудогорец
1
был в запасе