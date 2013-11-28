Рубен (Рубен Тьяго Риберо)
№7
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Португалия
Дата рождения
1 авг. 1987 (33) года
Рост
175
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
28.11.2013 28 нояб. 2013 чт 23:05
Пасуш де Феррейра
0 : 0
Фиорентина
28.11.2013 28 нояб. 2013 чт 23:05
минуты: 1' - 71'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Пасуш де Феррейра
0
Фиорентина
0
минуты: 1' - 71' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
07.11.2013 07 нояб. 2013 чт 21:00
Днепр
2 : 0
Пасуш де Феррейра
52'
52'
52'
07.11.2013 07 нояб. 2013 чт 21:00
минуты: 1' - 80'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Днепр
2
Пасуш де Феррейра
0
минуты: 1' - 80' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
24.10.2013 24 окт. 2013 чт 22:05
Пасуш де Феррейра
0 : 2
Днепр
24.10.2013 24 окт. 2013 чт 22:05
минуты: 65' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Пасуш де Феррейра
0
Днепр
2
минуты: 65' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
03.10.2013 03 окт. 2013 чт 22:05
Пасуш де Феррейра
1 : 1
Пандурий
03.10.2013 03 окт. 2013 чт 22:05
минуты: 74' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Пасуш де Феррейра
1
Пандурий
1
минуты: 74' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
19.09.2013 19 сент. 2013 чт 20:00
Фиорентина
3 : 0
Пасуш де Феррейра
19.09.2013 19 сент. 2013 чт 20:00
минуты: 1' - 75'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Фиорентина
3
Пасуш де Феррейра
0
минуты: 1' - 75' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур