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Олимпиада
Бету (Антонио Пимпарель)
№34
Вратарь
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Команда
Гражданство
Португалия
Дата рождения
1 мая 1982 (38) лет
Рост
180
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
отбор че-2020
лига чемпионов групповой этап
испания. примера
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
испания. кубок
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов
Сезон:
2019
17.11.2019
17 нояб. 2019
вс
17:00
Люксембург
0 : 2
Португалия
17.11.2019
17 нояб. 2019
вс
17:00
был в запасе
Отбор ЧЕ-2020, 10 тур
Люксембург
0
Португалия
2
был в запасе
14.11.2019
14 нояб. 2019
чт
22:45
Португалия
6 : 0
Литва
14.11.2019
14 нояб. 2019
чт
22:45
был в запасе
Отбор ЧЕ-2020, 9 тур
Португалия
6
Литва
0
был в запасе
14.10.2019
14 окт. 2019
пн
21:45
Украина
2 : 1
Португалия
14.10.2019
14 окт. 2019
пн
21:45
был в запасе
Отбор ЧЕ-2020, 8 тур
Украина
2
Португалия
1
был в запасе
11.10.2019
11 окт. 2019
пт
21:45
Португалия
3 : 0
Люксембург
11.10.2019
11 окт. 2019
пт
21:45
был в запасе
Отбор ЧЕ-2020, 7 тур
Португалия
3
Люксембург
0
был в запасе
10.09.2019
10 сент. 2019
вт
21:45
Литва
1 : 5
Португалия
10.09.2019
10 сент. 2019
вт
21:45
был в запасе
Отбор ЧЕ-2020, 6 тур
Литва
1
Португалия
5
был в запасе
07.09.2019
07 сент. 2019
сб
21:45
Сербия
2 : 4
Португалия
07.09.2019
07 сент. 2019
сб
21:45
был в запасе
Отбор ЧЕ-2020, 5 тур
Сербия
2
Португалия
4
был в запасе
25.03.2019
25 марта 2019
пн
22:45
Португалия
1 : 1
Сербия
25.03.2019
25 марта 2019
пн
22:45
был в запасе
Отбор ЧЕ-2020, 2 тур
Португалия
1
Сербия
1
был в запасе
22.03.2019
22 марта 2019
пт
22:45
Португалия
0 : 0
Украина
22.03.2019
22 марта 2019
пт
22:45
был в запасе
Отбор ЧЕ-2020, 1 тур
Португалия
0
Украина
0
был в запасе