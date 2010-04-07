Дмитрий Белов
№9
Нападающий
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
28 янв. 1980 (41) год
Рост
170
Вес
69
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
07.04.2010 07 апр. 2010 ср 18:30
Зенит
2 : 0
Волга
07.04.2010 07 апр. 2010 ср 18:30
минуты: 80' - 90'
Россия. Кубок, 1/4 финала
Зенит
2
Волга
0
минуты: 80' - 90' / Россия. Кубок, 1/4 финала
15.07.2009 15 июля 2009 ср 17:30
Волга
4 : 3
Рубин
52'
53'
89'
52'
53'
89'
52'
53'
89'
15.07.2009 15 июля 2009 ср 17:30
52'
минуты: 1' - 90'
Россия. Кубок, 1/16 финала
Волга
4
Рубин
3
минуты: 1' - 90' / Россия. Кубок, 1/16 финала