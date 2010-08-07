Жеан Карлос (Жеан Карлос)
№0
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
17 марта 1984 (37) лет
Рост
178
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
07.08.2010 07 авг. 2010 сб 19:00
Анжи
1 : 0
Амкар
07.08.2010 07 авг. 2010 сб 19:00
минуты: 79' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 16 тур
Анжи
1
Амкар
0
минуты: 79' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 16 тур
30.07.2010 30 июля 2010 пт 20:00
Спартак-Нальчик
2 : 1
Амкар
30.07.2010 30 июля 2010 пт 20:00
минуты: 90' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 15 тур
Спартак-Нальчик
2
Амкар
1
минуты: 90' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 15 тур