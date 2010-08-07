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Лучшие тексты
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Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
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Олимпиада
Жеан Карлос (Жеан Карлос)
№0
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
17 марта 1984 (37) лет
Рост
178
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
Сезон:
2010
2009
07.08.2010
07 авг. 2010
сб
19:00
Анжи
1 : 0
Амкар
07.08.2010
07 авг. 2010
сб
19:00
минуты: 79' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 16 тур
Анжи
1
Амкар
0
минуты: 79' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 16 тур
30.07.2010
30 июля 2010
пт
20:00
Спартак-Нальчик
2 : 1
Амкар
30.07.2010
30 июля 2010
пт
20:00
минуты: 90' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 15 тур
Спартак-Нальчик
2
Амкар
1
минуты: 90' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 15 тур