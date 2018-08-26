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Материалы
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Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Александр Козлов
№7
Нападающий
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Команда
Тюмень
Гражданство
Россия
Дата рождения
19 марта 1993 (28) лет
Рост
170
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. премьер-лига
россия. кубок
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2018/2019
2016/2017
2012/2013
26.08.2018
26 авг. 2018
вс
14:00
Тюмень
1 : 3
Тамбов
26.08.2018
26 авг. 2018
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 8 тур
Тюмень
1
Тамбов
3
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 8 тур
18.08.2018
18 авг. 2018
сб
15:00
Тюмень
0 : 0
Сибирь
18.08.2018
18 авг. 2018
сб
15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 7 тур
Тюмень
0
Сибирь
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 7 тур
29.07.2018
29 июля 2018
вс
18:30
Тюмень
1 : 0
Армавир
29.07.2018
29 июля 2018
вс
18:30
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 3 тур
Тюмень
1
Армавир
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 3 тур