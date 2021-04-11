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Олимпиада
Сейт-Даут Гаракоев
№33
Полузащитник
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Команда
Велес
Гражданство
Россия
Дата рождения
26 авг. 1992 (28) лет
Рост
177
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок групповой этап
россия. кубок
Сезон:
2020/2021
2016/2017
2014/2015
2013/2014
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
15:00
Чертаново
-:-
Велес
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 36 тур
Чертаново
-
Велес
-
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
14:00
Велес
1 : 1
Енисей
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 34 тур
Велес
1
Енисей
1
был в запасе
28.03.2021
28 марта 2021
вс
14:00
Оренбург
3 : 0
Велес
28.03.2021
28 марта 2021
вс
14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 33 тур
Оренбург
3
Велес
0
был в запасе
24.03.2021
24 марта 2021
ср
18:30
Велес
0 : 1
Чайка
24.03.2021
24 марта 2021
ср
18:30
был в запасе
Россия. ФНЛ, 32 тур
Велес
0
Чайка
1
был в запасе
14.03.2021
14 марта 2021
вс
14:00
Велес
5 : 0
Спартак-2
14.03.2021
14 марта 2021
вс
14:00
минуты: 82' - 90'
Россия. ФНЛ, 30 тур
Велес
5
Спартак-2
0
минуты: 82' - 90' / Россия. ФНЛ, 30 тур
10.03.2021
10 марта 2021
ср
14:00
Велес
0 : 1
Балтика
10.03.2021
10 марта 2021
ср
14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 29 тур
Велес
0
Балтика
1
был в запасе
06.03.2021
06 марта 2021
сб
14:00
Краснодар-2
2 : 1
Велес
06.03.2021
06 марта 2021
сб
14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 28 тур
Краснодар-2
2
Велес
1
был в запасе
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
14:00
Велес
1 : 1
Акрон
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 27 тур
Велес
1
Акрон
1
был в запасе
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
14:00
Велес
4 : 2
Шинник
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 25 тур
Велес
4
Шинник
2
был в запасе
21.11.2020
21 нояб. 2020
сб
14:00
Велес
1 : 0
Волгарь
21.11.2020
21 нояб. 2020
сб
14:00
минуты: 76' - 90'
Россия. ФНЛ, 23 тур
Велес
1
Волгарь
0
минуты: 76' - 90' / Россия. ФНЛ, 23 тур
07.11.2020
07 нояб. 2020
сб
14:00
Велес
3 : 1
Нефтехимик
07.11.2020
07 нояб. 2020
сб
14:00
минуты: 46' - 90'
Россия. ФНЛ, 20 тур
Велес
3
Нефтехимик
1
минуты: 46' - 90' / Россия. ФНЛ, 20 тур
28.10.2020
28 окт. 2020
ср
17:30
Иртыш
1 : 2
Велес
28.10.2020
28 окт. 2020
ср
17:30
минуты: 1' - 46'
Россия. ФНЛ, 18 тур
Иртыш
1
Велес
2
минуты: 1' - 46' / Россия. ФНЛ, 18 тур
24.10.2020
24 окт. 2020
сб
17:00
Велес
0 : 0
Томь
24.10.2020
24 окт. 2020
сб
17:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 17 тур
Велес
0
Томь
0
был в запасе
17.10.2020
17 окт. 2020
сб
13:00
Велес
3 : 0
Чертаново
17.10.2020
17 окт. 2020
сб
13:00
минуты: 77' - 90'
Россия. ФНЛ, 16 тур
Велес
3
Чертаново
0
минуты: 77' - 90' / Россия. ФНЛ, 16 тур
12.08.2020
12 авг. 2020
ср
18:00
Волгарь
1 : 2
Велес
12.08.2020
12 авг. 2020
ср
18:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 3 тур
Волгарь
1
Велес
2
был в запасе
08.08.2020
08 авг. 2020
сб
17:00
Велес
3 : 1
Крылья Советов
08.08.2020
08 авг. 2020
сб
17:00
минуты: 75' - 90'
Россия. ФНЛ, 2 тур
Велес
3
Крылья Советов
1
минуты: 75' - 90' / Россия. ФНЛ, 2 тур